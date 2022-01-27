Стрельба в Днепре: командование части уличили в жутких преступлениях

Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений, сообщает УНИАН.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк. По его словам, с ним связались военнослужащие данной части.

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…", – написал он.

При этом он опубликовал рассказ военных без изменений:

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

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По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них:

"Сейчас сколотилась небольшая группа активистов пострадавших от неуставных отношений. Один из активистов, которого я давно знаю, и оказывал психологическую поддержку во время его унижений в этой воинской части, попросил меня написать это обращение. Также они просят, откликнуться тех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны начальства. Будем общими силами работать над этой проблемой. Чтобы впредь подобных ситуаций, как сегодня, не было".