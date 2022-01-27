Трюдо раскритиковали за отказ передать Украине оружие

Канадская оппозиция не согласна с решением Джастина Трюдо не отправлять в Украину летальное оружие.﻿ Об этом в Оттаве заявил депутат от Консервативной партии и теневой министр иностранных дел Канады Майкл Чонг, сообщает Укринформ.

"Вчера Трюдо мог поступить правильно и поддержать Украину в противостоянии российской агрессии, предоставив Украине летальное оружие. Он этого не сделал" , – сказал Чонг.

Он напомнил, что "США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и другие страны уже предоставили Украине летальное оружие".

"Бездействие премьер-министра Трюдо бросает тень в поддержку его правительством Украины в ее борьбе против российской агрессии. Время на половинчатые действия давно прошло. Украина нуждается в поддержке Канады" , - отметил депутат.

Чонг подчеркнул, что Консервативная партия "продолжает призывать премьер-министра Трюдо немедленно предоставить Украине летальное оружие".

"Мы также призываем правительство Трюдо немедленно возобновить передачу изображений RADARSAT и использовать санкции Магнитского против ответственных за российскую агрессию против Украины" , - отметил депутат.

Он подчеркнул, что "безопасность Канады неразрывно связана с НАТО и Европой".