Бренсон призвал лидеров мирового бизнеса отстоять Украину

Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в статье Бренсона «Мои мысли об Украине и России».

«Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого» , - говорится в публикации.

По словам Бренсона, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

«Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Сейчас каждому из нас сложно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой страны?» , – пишет Брэнсон.

Он напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина относительно Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.

«Я помню многочисленные серьезные встречи и звонки с лидерами и экспертами в сферах политики и бизнеса, и мы гораздо лучше поняли динамику сил, подогревающих этот конфликт. Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, хотя лично выступал против военной интервенции России, не желал подносить свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик» , - отмечает Бренсон.

По словам Бренсона, те, с кем он общается, единственные во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.

«Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире с обеих сторон границы. Как часто, основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту» , – отмечает бизнесмен.

Бренсон отмечает, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.

Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны» , - считает Бренсон.

Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.