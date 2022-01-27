В Олимпийский поселок прибыли первые украинские спортсмены

Всего на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет три олимпийских поселка, которые разместятся в трех кластерах.

Биатлонисты будут размещаться в поселке Чжанцзякоу, в 200 км от Пекина. Здесь они будут проживать вместе с представителями фристайла, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья.

Украинцы в столицу зимних Олимпийских игр добирались на самолете, который направлялся из Франкфурта. Вместе с нашими спортсменами на борту перелет совершали представители Германии и Канады.

После прохождения всех ковид-протоколов в аэропорту биатлонисты специальным шаттлом добирались в Олимпийский поселок.

«Что-то рассмотреть и прогуляться по самому поселку еще не было времени. Пока получили багаж, поели. Кстати, в столовой большой выбор блюд, много рыбы, мяса. Теперь будем отдыхать. А уже с утра запланирована разминка и в обед выедем на первую тренировку. Тогда уже можно будет ознакомиться с трассой» , – прокомментировала украинская биатлонистка Дарья Блашко.

Самая жилая зона поселка состоит из 9 многоквартирных домов. На территории площади, занимающей 21,7 тысячи кв. м располагается 22 помещения, в том числе медицинский центр, лицензионный магазин сувениров, культурные заведения и т.д.

Планируется, что Олимпийский поселок в Чжанцзякоу примет 2020 спортсменов и официальных лиц из 79 стран мира, а после Олимпийских и Паралимпийских игр городок превратится в деловой квартал.