28 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Всемирный день безработных, Международный день конструктора "Лего", Международный день защиты персональных данных (ООН), День поп-арта, Глобальный день взаимодействия с сообществом, День благодарности разработчикам плагинов, сообщает УНИАН.

В США - День веселья на работе, День отлова гремучих змей, День профессиональной деятельности, День памяти Кристы Маколифф, День казу, День дошкольного фитнеса, День осведомлённости о налоговой скидке на доход, День большого парика, День ромашки, День черничных оладий, в Швейцарии - Фестиваль гурманов, в Норвегии - Фестиваль "Северное сияние", в Индии - День поста и духовных практик "Шат-тила Экадаши", в Армении - День армии, на Кубе - День памяти Хосе Марти.

Памятные даты 28 января, годовщины и события

В 1596 году на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

28 января считается Днем рождения дизеля. Слава принадлежит немецкому ученому и изобретателю Рудольфу Дизелю. Он пытался практически реализовать теоретическую схему теплового двигателя, описанную французским офицером Никола Леонаром Сади Карно (1796-1832) еще в 1824 году. Семнадцать лет упорного труда понадобилось изобретателю для достижения успеха. Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод, прародитель фирмы MAN.

28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием "Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей". А 28 января 1897 года Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства. Именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто Дизелем.

В 1935 году Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

В 1986 году произошла катастрофа американского космического корабля "Челленджер". Накануне старта космического челнока температура во Флориде опустилась до необычно низкой отметки - минус 27 градусов. Инженеры компании "Мортон Тайокол", поставщика ракет-носителей на твердом топливе, просили отложить запуск "Челленджера", опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Но НАСА настояло на своем, и старт состоялся.

Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, стоивший 100 миллионов долларов, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках космического корабля и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов. Особенность экипажа "Челленджер" была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир.

28 января 1986 года в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. "Челленджер" взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном. Свидетелями трагедии оказались и ученики третьего класса из города Конкорд, прилетевшие проводить свою учительницу. Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.

28 января 1992 года на сессии Верховной Рады Украины было принято постановление о Государственном флаге. Им стал сине-желтый стяг.

28 января 2003 года в Великобритании началась продажа нового вида топлива, которое частично состояло из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо можно было в супермаркетах сети Sainsbury's. А выпуском нового "корма" для стальных коней занялась компания Greenwich. В основе топлива под названием GlobalDiesel был бензин с крайне низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рапсовым маслом.

По словам производителей нового топлива, благодаря его применению, выброс углекислого газа в окружающую среду снижается на 5%. Топливо экономично и дешево в производстве и может использоваться для заправки всех автомобилей, вне зависимости от модификации и размера. Как было отмечено в прессе, "…с появлением GlobalDiesel речь идет не об экологически безопасном бензине, а о значительном снижении токсичности выхлопов. С одной стороны, снижение выбросов на 5% - это не так и много, но с другой, если все автомобилисты начнут использовать GlobalDiesel, который стоит почти столько же, сколько и обычное топливо на АЗС, то будет сделан большой шаг в деле сохранения окружающей среды" .

Речь идет о биодизеле. Сегодня для его производства используются разные сельскохозяйственные культуры, например, в Европе чаще рапс, в США и Африке - соя, в Азии - кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и прочее. Кстати, есть праздник, посвященный этому экологически чистому топливу - Международный день биодизеля, который отмечается 10 августа.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, который был первым христианским монахом. По преданию, он прожил 113 лет, из них 91 год провел в одиночестве. Другие названия праздника - Павлов день, Павел - дня прибавил. С этого момента дни становятся длиннее, ночи - короче.

Что сегодня нельзя делать

Лучше без большой надобности не выходить из дома. Если вам действительно нужно по какой-то причине выйти, то следует надеть оберег. Также постарайтесь не выяснять отношения и не общаться с врагами. Есть очень большая вероятность нового конфликта. Беременным нежелательно давать в долг, как и самим брать.

Приметы на 28 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильный ветер - к дождю;

идет снег - к скорым морозам;

звезды яркие - к хорошему урожаю льна;

воробьи тихо сидят на деревьях - к снегопаду.

Именины 28 января

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла и Прохора.