На телевизорах LG появится больше рекламы

LG запустила программу Ads Solutions, связанную с рекламой на телевизорах бренда, сообщает Лента.Ру.

С помощью новой программы LG будет собирать обезличенные данные пользователей, обрабатывать их и демонстрировать различные рекламные продукты. Баннеры и ролики будут интегрированы в систему Smart TV телевизоров компании.

Журналисты предположили, что таким образом на телевизорах корейского бренда появится больше рекламы. По оценке специалистов, в 2021 году расходы на онлайн-рекламу достигли более 490 миллиардов долларов, поэтому неудивительно, что LG запустила свою программу.

"Производители телевизоров используют все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы вернуть рекламные доллары, отнятые интернетом" , — отметили авторы.

Специалисты медиа скептически оценили появление рекламы на телевизорах. По их словам, защищающие интересы и безопасность данных пользователей законы не очень хорошо проработаны, также производители гаджетов не всегда надежно хранят персональную информацию своих клиентов.

"Когда вы смотрите на экран, велика вероятность, что вы тоже являетесь продуктом" , — подытожили журналисты.

Специалисты отметили, что для избавления от рекламы на телевизорах нужно пользоваться сторонними приставками, таким образом избегая фирменную систему Smart TV.

В сентябре пользователи телевизоров Xiaomi пожаловались на большое количество рекламы в прошивке устройств. Как отметили владельцы, реклама атакует их в меню, при включении и выключении телевизоров.