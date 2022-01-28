Курс валют НБУ на 28 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 27 января, вырос на 19 коп. до 28.99 за 1 доллар.

Евро подешевел на 14 коп. до 32.34 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 7 коп. до 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.82 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп. до 31.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 7.09 за 1 польский злотый.