Курс валют НБУ на 28 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 27 января, вырос на 19 коп. до 28.99 за 1 доллар.
Евро подешевел на 14 коп. до 32.34 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 7 коп. до 3.71 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.82 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 15 коп. до 31.14 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.987900
|EUR
|Евро
|32.343200
|RUB
|Рубль
|0.371480
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.820600
|CHF
|Швейцарский франк
|31.138000
|PLN
|Польский злотый
|7.092700