В США отреагировали на отказ Германии поставлять оружие в Украину

Германия достаточно делает для поддержания мира в Украине и является важным союзником в борьбе с российской агрессией, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме убеждены, что эта страна едина со Штатами по вопросу сдерживания российской угрозы.

"Главное — это единство против воинствующей риторики, наращивания войск и потенциального вторжения России в суверенное государство Украина. Мы пришли к выводу, что Германия в значительной степени едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны" , — заявила Псаки.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки какого-либо оружия Украине. По ее словам, вопрос поставки в Украине оружия может внести раскол в позицию Запада.