На сегодня в восьми областях объявили штормовое предупреждение
На сегодня, 28 января, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
"28 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.