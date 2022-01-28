На сегодня в восьми областях объявили штормовое предупреждение

На сегодня, 28 января, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, сообщает УНИАН.

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    Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

    "28 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель", - говорится в предупреждении.

    I уровень опасности объявлен в таких областях:

    • Волынская;
    • Ривненская;
    • Львовская;
    • Тернопольская;
    • Хмельницкая;
    • Закарпатская;
    • Ивано-Франковская;
    • Черновицкая.
    скриншот meteo.gov.ua
    скриншот meteo.gov.ua

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