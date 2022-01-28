На сегодня в восьми областях объявили штормовое предупреждение

На сегодня, 28 января, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, сообщает УНИАН.

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Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"28 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель" , - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.