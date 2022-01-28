SpaceX планирует выполнить 52 миссии в 2022 году

Как сообщают в NASA, компания SpaceX намерена осуществить в 2022 году 52 космических полёта. В случае, если начинание увенчается успехом, это станет самым плодотворным годом для бизнеса SpaceX за всю его историю — в прошлом году компания поставила рекорд, осуществив 31 запуск, сообщает 3Dnews.

Соответствующие данные были предоставлены в ходе заседания консультативной комиссии NASA по вопросам безопасности полётов воздушно-космических аппаратов (ASAP), которая определяет принципы обеспечения безопасности в ходе реализации крупнейших проектов агентства.

По мнению представителей ведомства, NASA и SpaceX стоит сохранять осторожность, чтобы не стать жертвами собственных успехов в 2022 году из-за невероятного темпа запусков, планируемого последней.

SpaceX является крупнейшим партнёром NASA в области пилотируемой космонавтики. Компания отвечает за доставку астронавтов и грузов на и с МКС на кораблях Crew Dragon, а пока в SpaceX разрабатывают ракетную систему нового поколения, теоретически способную доставить людей на Луну в ходе реализации программы Artemis.

Помимо NASA у SpaceX имеется немало клиентов — периодически выводятся на орбиту спутники коммерческих компаний и Пентагона. Немалая доля запусков приходится и на собственные проекты SpaceX. Компания на полпути к созданию группировки спутников Starlink, предназначенной для обеспечения широкополосной связью всей планеты. Каждые пару недель компания уже запускает по 50-60 объектов, относящихся к соответствующему проекту.

Расписание космических полётов всегда меняется очень часто, поэтому нет гарантии, что SpaceX выполнит все 52 запуска. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в 2021 году его бизнес собирался осуществить 48 полётов, но выполнен был только 31. В этом году SpaceX уже успешно завершила несколько миссий.