Citroen снял с производства свой самый доступный хэтчбек

Французская компания прекратила выпуск городского хэтчбека C1 после 17 лет производства. Последний экземпляр компактной пятидверной машины сошел с конвейера завода в Колине в Чешской Республике на прошлой неделе, сообщает РБК-Украина.

Citroen реализовал по всему миру более 1,2 миллиона экземпляров городского автомобиля с момента его запуска в 2005 году. C1 был снят с производства из-за изменившихся стратегических приоритетов компании. По мнению Stellantis, компактные хэтчбеки А-класса в будущем должны быть только электрическими.

Компания сообщила, что в ближайшем времени прямого преемника C1 ждать не стоит. Но его нишу частично должен занять С3 в начальных комплектациях. Больший хэтчбек стоит даже меньше, чем ушедший на покой С1, но предлагает сопоставимый уровень оснащения и большие внутренние габариты.

Менеджмент Citroen также ожидает, что клиенты, которые используют свои автомобили только для поездок по городу, смогут пересесть с С1 на компактный электромобиль Ami Electric.