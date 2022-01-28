Олимпиада-2022: рейтинг самых дорогих зимних Олимпиад в истории

Уже 4 февраля в Пекине начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. Олимпиада-2022 вошла в список самых дорогих Игр в истории, сообщает РБК-Украина.

1. Олимпийские игры - 2014. Сочи (Россия) – 48 млрд долларов

48 млрд долларов – в такую ​​сумму оценивает Bloomberg стоимость подготовки Россией ХХІІ зимних Олимпийских игр в Сочи. Самыми дорогими из них оказались:

совмещенная автомобильная дорога и железная дорога Адлер – Красная поляна, 8,07 млрд долларов;

горнолыжный курорт "Роза хутор", 2,6 млрд долларов;

горнолыжный спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", 2,43 млрд долларов;

лыжно-биатлонный комплекс "Лаура", 1,62 млрд долларов;

Затем идут: газопровод Джубга – Лазаревское – Сочи – 0,99 млрд долларов; Адлерская ТЭС – 0,85 млрд долларов; Олимпийская деревня – 0,78 млрд долларов; Центральный стадион "Фишт" – 0,53 млрд долларов; аэропорт в Сочи – 0,44 млрд долларов; морской торговый порт – 0,19 млрд долларов.

Подготовка к зимним Олимпийским играм в Сочи неоднократно критиковалась, в том числе из-за границы. В первую очередь, из-за подозрений в масштабной коррупции, связанной, в частности, с завышением стоимости работ.

2. Олимпийские игры – 2018. Пхенчхан (Южная Корея) – 12,5 млрд долларов

На организацию самих Игр в Пхенчхане было израсходовано 2,4 млрд долларов. Остальные деньги пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Самым затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхенчхан, расположенной в 170 км от столицы. На этот проект ушло 3,4 млрд долларов.

3. Олимпийские игры – 2010. Ванкувер (Канада) – 7 млрд долларов

Бюджет Игр в Ванкувере должен был составлять 1,47 миллиарда долларов. Сначала учитывались только затраты на переоборудование и строительство спортивных сооружений. При этом по непонятной причине не брали во внимание реконструкцию шоссе, строительство ветки железной дороги, строительство пресс-центра, а также реальные затраты на обеспечение безопасности.

Ожидалось, что только 159 миллионов долларов будет израсходовано на безопасность, организованную через специальный орган, Интегрированное подразделение безопасности. Позже выяснилось, что эта цифра составляет около 796 миллионов долларов, что в пять раз превышает предварительные оценки.

4. Олимпийские игры - 2006. Турин (Италия) – 4,2 млрд долларов

Первоначально в бюджет Олимпиады заложили 1,351 млрд долларов.

Кроме 65 спортивных объектов в Турине было с нуля построено метро и обновлена транспортная инфраструктура, спортивные села для атлетов и журналистов. А общие вложения в развитие города составили 1,92 млрд долларов.

5. Олимпийские игры - 2022. Пекин (Китай) – 3,9 млрд долларов

Заявленный бюджет Олимпийских игр в 2022 году – 3,9 млрд долларов. Поскольку в Пекине уже проводились Олимпийские игры в 2008 году, то предполагается использовать уже существующие объекты. На стадионе "Птичье гнездо" состоятся церемонии открытия и закрытия, плавательный комплекс "Водяной куб" переоборудовали под зимние виды спорта. Еще к Играм-2008 было построено множество отелей и большой медиацентр.