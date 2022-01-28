Зеленский назначил нового и.о. командующего Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует указ №35/2022, опубликованный на сайте президента Украины.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины" , — говорится в документе.

Отметим, что предварительным указом №34/2022 президент уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины.

Балан подал в отставку после того, как на территории "Южмаша" военнослужащий Нацгвардии Украины во время выдачи оружия расстрелял стражу военнослужащих НГУ из автомата Калашникова, после чего скрылся. Четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли.