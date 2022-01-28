Появилось еще 7 областей-кандидатов для введения "красной" зоны

Сегодня в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области. Впрочем, согласно показателям Минздрава по распространению коронавируса, есть еще 7 областей, которые смогут попасть в эту зону, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Карантин в Украине. Появилось еще 7 областей-кандидатов для введения локдауна

"Красная" зона

На сегодня в этой зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой введения локдауна такие регионы:

  1. Винницкая,
  2. Житомирская,
  3. Закарпатская,
  4. Львовская,
  5. Одесская,
  6. Сумская,
  7. Хмельницкая.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает следующие области:

  1. Винницкую,
  2. Волынскую,
  3. Донецкую,
  4. Житомирскую,
  5. Закарпатскую,
  6. Запорожскую,
  7. Львовскую,
  8. Одесскую,
  9. Ровенскую,
  10. Сумскую,
  11. Тернопольскую,
  12. Харьковскую,
  13. Хмельницкую,
  14. Черниговскую,
  15. Черновицкую,
  16. Черкасскую.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 7 регионов:

  1. Днепропетровская,
  2. Киевская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Николаевская,
  6. Полтавская,
  7. Херсонская области.

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