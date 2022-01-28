Mitsubishi показала, каким будет новый кроссовер ASX

Компания Mitsubishi опубликовала первую информацию о втором поколении своего самого доступного кроссовера ASX. Производством новинки займется Renault, машина переедет на платформу CMF-B, которую уже используют Renault Captur и Nissan Juke, сообщает РБК-Украина.

В конце июля 2020 года Mitsubishi приостановила разработку новых моделей для европейском рынке. Но к концу 2021 года стало очевидно, что с использованием новых модульных платформ Renault/Nissan удастся меньшим бюджетом создать существенно обновленную модельную линейку.

Первенцем новых европейских Mitsubishi станет ASX. Компактный кроссовер получит классический бензиновый двигатель, а также будет доступен в вариантах гибрида и подключаемого гибрида. Премьера второй генерации ожидается уже в 2023 году.

Второе поколение ASX будет производиться на заводе Renault в Вальядоллиде в Испании. Вероятно, новый ASX получит ту же силовую установку, которая сегодня уже используется на Captur. Силовая установка плагин-гибридного кроссовера развивает мощность в 158 л.с. На электротяге автомобиль способен проехать около 50 километров.

С 2010 по 2021 год Mitsubishi продала в Европе около 380 000 автомобилей ASX, что сделало небольшой кроссовер бестселлером бренда в Старом Свете.