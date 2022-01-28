Рейтинг самых доступных электромобилей на украинском рынке

В Европе Tesla Model 3 опередила Renault Zoe по продажам. Но в Украине все по-другому: ни Tesla, ни Zoe у нас сейчас официально не продаются. Зато - есть свои лидеры. В том числе и по разумной цене, сообщает Autoconsulting.

По статистике, за прошлый год рынок новых электрокаров у нас в стране вырос без малого на 90%. И хотя общее число проданных за год новых “электричек” пока еще достаточно скромное – 1,5 тыс. шт., зато рост продаж по-прежнему впечатляет. На долю новых электрокаров приходится почти 10% всех сделок в электромобильном сегменте. Какие же модели электромобилей самые популярные в нашей стране?

Топ-10 самых популярных в Украине в 2021 г новых электромобилей выглядит так:

1. AUDI e-tron

2. DONG FENG X-NV

3. MERCEDES-BENZ EQC

4. NISSAN Leaf

5. PORSCHE Taycan

6. TESLA Model 3

7. TESLA Model Y

8. JAGUAR I-Pace

9. VOLVO XC4010. JAC S4

Как видим, в отличие от Европы “Теслы” у нас на 6 и 7-м местах. И еще необходимо сделать оговорку: не всех из списка лидеров у нас продают официальные импортеры и дилеры.

Кроме того, стоит отметить, что самые популярные в Украине электрокары - это отнюдь не самые дешевые модели. Можно даже сказать - наоборот. Самый доступный по цене JAC S4 - на 10-м месте в Топ-10.

Если рассмотреть рейтинг самых популярных у нас в 2021 году электрокаров в целом, включая и подержанные авто, картина будет иной. По данным, в Топ-10 лидеров продаж среди новых и подержанных электромобилей, в 2021 г вошли такие модели:

1. NISSAN Leaf

2. TESLA Model 3

3. CHEVROLET Bolt

4. TESLA Model S

5. RENAULT Kangoo Z.E.

6. RENAULT Zoe

7. VOLKSWAGEN e-Golf

8. AUDI e-tron

9. HYUNDAI Kona

10. TESLA Model X

Некоторые из электромобилей-лидеров продаж прошлого (2021 г) в нынешнем году уже не продаются. Их - либо перестали завозить, либо - сняли с производства, как например электрический Renault Kangoo Z.E. Поэтому, в десятку самых доступных по цене электрокаров в Украине входят и откровенно не дешевые модели. Ведь официальных “электрическ” у нас, на самом деле, не так уж и много. И входной «билет» в мир официальных электромобилей и чистого будущего стартует с 1 млн гривен. И это при том, что электромобили в Украине освобождены от НДС, ввозной пошлины и еще некоторых платежей.

Ценовой рейтинг новых электромобилей, представленных в салонах официальных дилеров

1. NISSAN Leaf – 948 700 грн

2. Hyundai Kona Electric – 984 600 грн

3. MINI One/Cooper SE – 978 930 грн

4. VOLVO XC40 – 1 382 728 грн

5. BMW i3 – 1 395 510 грн

6. AUDI e-tron – 1 794 292 грн

7. MERCEDES-BENZ EQC – 1 807 885 грн

8. BMW iX – 2 066 333 грн

9. JAGUAR I-Pace – 2 291 000 грн

10. PORSCHE Taycan – 2 507 520 грн

Но, понятно, что и это - далеко не окончательный вариант. Ведь в 2022-м к нам приедут новые и относительно доступные (как для электрокаров) модели электромобилей. Как минимум, можно назвать Peugeot e-2008, Skoda Enyaq, Opel e-Mokka. Поэтому, в сегменте электромобилей в нынешнем году можно ожидать большую активность, которая вполне может повлечь за собой и смену лидеров продаж. Даже не смотря на то, что по сравнению с автомобилями с ДВС, электрические авто все же пока дороговаты. Но так будет не всегда. Следите за новинками на нашем сайте.