США увеличат военную помощь Украине: в Пентагоне раскрыли подробности

США планируют увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения наращивания Россией вооружений на украинской границе. Уже состоялось три поставки, но в дальнейшем их будет еще больше, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, США только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи Украине.

"Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Беларуси" , – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что эта активность вызывает беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны.

Также представитель Пентагона рассказал, что недавно Украину просетила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в ракетных системах ПВО.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы" , – добавил он.

Кирби заявил, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

По его информации, американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом Альянса.

Представитель Пентагона напомнил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов Нацгвардии США, которые находятся на западе страны, далеко от ее восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.