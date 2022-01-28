Виталий Кличко о реванше Джошуа против Усика

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко считает, что Энтони Джошуа и его обидчик Александр Усик обязаны провести матч-реванш. Если же британец решит взять отступные и позволит украинцу провести бой с Тайсоном Фьюри, то он потеряет уважение в мире бокса и проявит слабость, сообщает Обозреватель.

"Если Джошуа отойдет в сторону в момент, когда фанаты бокса ждут реванш, он покажет слабость. Энтони, не делай этого. Усик так силен или Джошуа допустил ошибки? Всех интересует ответ. Если публика хочет боя, он должен состояться.

Многие сомневаются, что Джошуа достаточно силен, чтобы сразиться с Фьюри. Он может дать ответ в бою с Усиком. Если же Джошуа сейчас позволит биться Усику и Фьюри, я не уверен, что интерес к нему останется таким же большим в будущем", – порассуждал Кличко-старший .

И попытался заглянуть в будущее.

"Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес к его "файту" с Фьюри. Это будет главный бой за последние 10 лет. Джошуа – классический боксер, Фьюри – неординарный.

Оба – панчеры, оба являются бойцами мирового класса и могут нокаутировать друг друга в любую секунду, все может решить один удар. Вот почему бокс так интересен. Супертяжи похожи на гладиаторов, поэтому пользуются огромным вниманием", – высказался Виталий .

Пока что окончательного решения о судьбе реванша Александра Усика и Энтони Джошуа никто не огласил. Однако ясность должна наступить в самое ближайшее время.