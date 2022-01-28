Facebook Messenger получил сквозное шифрование всех чатов и звонков
Сквозное шифрование чатов впервые появилось в Facebook Messenger в 2016 году. Теперь сквозное шифрование доступно всем пользователям Messenger не только для личных, но и для групповых чатов, а также голосовых и видеозвонков в приложении. Активировать его надо вручную, сообщает 3Dnews.
Facebook рассматривает возможность включить сквозное шифрование для своего мессенджера по умолчанию, однако это произойдёт не ранее следующего года из-за опасений регуляторов по поводу общественной безопасности.
Пользователи Messenger могут активировать безопасный чат двумя способами: либо провести пальцем вверх по существующей беседе, чтобы активировать чат, в котором сообщения автоматически исчезают при закрытии окна, либо нажать на иконку в виде замка при создании нового чата. Помимо полного развёртывания сквозного шифрования, Meta представила несколько новых функций для зашифрованных чатов. Теперь в них можно использовать GIF-файлы, стикеры, реакции, а также долгое нажатие, чтобы отвечать на определённые сообщения или пересылать их. Зашифрованные чаты также получили значки для идентификации подлинности учётных записей пользователей.
Помимо прочего, пользователи Messenger получили возможность сохранять медиафайлы, которыми обменивались в зашифрованных чатах. В течение следующих нескольких недель будет добавлена функция уведомления о снимке экрана в чате, как в Snapchat.