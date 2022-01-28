Facebook Messenger получил сквозное шифрование всех чатов и звонков

Сквозное шифрование чатов впервые появилось в Facebook Messenger в 2016 году. Теперь сквозное шифрование доступно всем пользователям Messenger не только для личных, но и для групповых чатов, а также голосовых и видеозвонков в приложении. Активировать его надо вручную, сообщает 3Dnews.

Facebook рассматривает возможность включить сквозное шифрование для своего мессенджера по умолчанию, однако это произойдёт не ранее следующего года из-за опасений регуляторов по поводу общественной безопасности.

Источник изображения: Meta

Пользователи Messenger могут активировать безопасный чат двумя способами: либо провести пальцем вверх по существующей беседе, чтобы активировать чат, в котором сообщения автоматически исчезают при закрытии окна, либо нажать на иконку в виде замка при создании нового чата. Помимо полного развёртывания сквозного шифрования, Meta представила несколько новых функций для зашифрованных чатов. Теперь в них можно использовать GIF-файлы, стикеры, реакции, а также долгое нажатие, чтобы отвечать на определённые сообщения или пересылать их. Зашифрованные чаты также получили значки для идентификации подлинности учётных записей пользователей.

Источник изображения: Meta

Помимо прочего, пользователи Messenger получили возможность сохранять медиафайлы, которыми обменивались в зашифрованных чатах. В течение следующих нескольких недель будет добавлена функция уведомления о снимке экрана в чате, как в Snapchat.