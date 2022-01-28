ГБР проводит обыски у члена МФО Разумкова – нардепа Воронько

В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины Олега Воронько. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГБР.

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ДБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ДБР – в действии!" – прокомментировал ситуацию Дмитрий Разумков в своем Telegram.

На сайте ГБР отмечается, что следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ", – уточняет пресс-служба ГБР.

Кроме того, сообщается, что "во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд" .

Предварительная квалификация: подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины); введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).