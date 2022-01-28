40-миллионный пикап F-серии сошел с конвейера

Американская компания Ford отпраздновала выпуск 40-миллионного экземпляра пикапа F-серии. Эта модель на протяжении 45 лет является самым продаваемым пикапом и 40 лет – самым продаваемым автомобилем в США, сообщает Обозреватель.

Юбилейным экземпляром стал пикап F-150 Tremor цвета Iconic Silver. Он сошел с конвейера завода по производству пикапов в Дирборне, штат Мичиган. Автомобиль отправится к покупателю в Техасе.

Юбилейным экземпляром стал пикап F-150 Tremor в цвете Iconic Silver. Источник: Ford

Компания Ford начала производство грузовиков F- серии первого поколения 75 лет назад, в 1947 году. Модель в нескольких вариантах выпускалась по 1950 год. Нынешнее поколение модели F-150, четырнадцатое по счету, представили летом 2020 года. Кроме того, параллельно идет сборка более тяжелых серий F-250, F-350 и F-450 тринадцатого поколения.

В минувшем году было реализовано 726 тысяч экземпляров пикапов F-серии. Источник: Ford

О популярности пикапов F-серии свидетельствует тот факт, что по итогам 2021 года F-150 занял первые места по продажам в 39 из 50 американских штатов, а всего в минувшем году было реализовано 726 тысяч экземпляров семейства в различных версиях и модификациях. Упрочить и без того сильные позиции модели F-серии призваны новые версии – мощный внедорожный F-150 Raptor и первый полностью электрический F-150 Lightning. Кроме того, свои версии новинки предлагают и тюнинговые компании, например, Hennessey Performance и Shelby.