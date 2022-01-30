Лунный календарь на неделю 31 января - 6 февраля 2022 года

Редкий момент: февраль-2022 начнется с первого дня и по солнечному, и по лунному календарю, но вот дальше пойдет разнобой, сообщает Сегодня.

Такое совпадение происходит совсем нечасто, когда новый месяц начинается с новолуния. Именно этим отличается февраль в 2022 году. Так что самое подходящее время загадывать желания.

Подробный лунный календарь на начало февраля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 31 января – 6 февраля 2022 года.

31 января, понедельник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

1 февраля, вторник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние в 7:47. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

2 февраля, среда – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

3 февраля, четверг – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

4 февраля, пятница – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

5 февраля, суббота – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

6 февраля, воскресенье – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.