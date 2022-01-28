Нуланд о "Северном потоке-2": сейчас это кусок металла в океане

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила на брифинге в Вашингтоне.

"Что касается "Северного потока-2", то мы продолжаем вести очень сильные и четкие разговоры с нашими немецкими союзниками, и я хочу быть понятной сегодня. Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет двигаться вперед" , - сказала Нуланд.

Один из журналистов настаивал, что газопровод физически уже достроен и им можно поставлять "хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло".

В ответ Нуланд пошутила, что "хорошо бы водку или оливковое масло", но отметила, что газопровод не сертифицирован.

"Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его нужно проверить. Его нужно сертифицировать. Он должен получить одобрение регулятора" , – добавила она.