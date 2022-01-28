США ответили на заявления России по поводу войск на Кубе

В Госдепе США сомневаются в том, что Россия разместит свои войска на Кубе, называя заявления Москвы о подобных планах "пустыми угрозами", сообщает Новое время.

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что если такое случится, то ответ США будет решительным.

"Мы не собираемся реагировать на пустые угрозы. Если мы увидим любое движение в этом направлении, наш ответ будет стремительным и решительным" , — отметил он.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить в Венесуэле и на Кубе своих военных и инфраструктуру в ответ на расширение НАТО на Восток. В Белом доме в ответ заявили, что реакция США в случае размещения российских сил в Латинской Америке будет решительной.