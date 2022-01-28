Врачи рассказали о состоянии нацгвардейцев, пострадавших в стрельбе в Днепре

Медики стабилизировали состояние пострадавших во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре. Пациентам уже перелили 12 литров крови, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Риженко о время брифинга.

По его словам, девушке Жанне вырезали метр кишечника и планируют операцию на позвоночнике.

"Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили более метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин – это почти норма. Должны будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника. Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка" , - рассказал врач.

При этом он отметил, что остальные пострадавшие стабильные, пытаются говорить, а некоторые даже улыбаются.

"Остальные пострадавшие – стабильные. Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двух будем переводить из реанимации" , - отметил Рыженко.

Кроме того, он указал, что приехавшие на вызов медики давно не видели такой ситуации – люди лежала в лужах своей крови.