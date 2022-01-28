Британский миллиардер Брэнсон призвал отстоять суверенитет Украины

Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях возможного вторжения со стороны России, сообщает УНИАН.

Об этом он написал в своей статье "Мои мысли об Украине и России".

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, которое пытается нарушить суверенитет другого" , - говорится в публикации.

Брэнсон подчеркнул, что лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле... Сейчас каждому из нас трудно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт побери, делает одна страна, накапливая танки у границ другой страны?" , - пишет Брэнсон.

Предприниматель отметил, что восемь лет назад, когда намерения Путина в отношении Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложили усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров ради мирного урегулирования отношений.