Санкции США будут эквивалентны разрыву отношений с РФ – Лавров

Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентны разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают", – сказал Лавров.