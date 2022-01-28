Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции по делу о госизмене, в которой обвиняют экс-президента Петра Порошенко на 11 февраля.
Об этом свидетельствует трансляция из здания суда.
Заседание перенесли на 11:00 11 февраля. Причина – Печерский суд Киева не успел вовремя передать материалы дела.
"По состоянию на сегодняшний день материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, не зависящим от коллегии судей. В связи с этим провести сегодня апелляционное рассмотрение по поданным жалобам невозможно", - заявил судья.