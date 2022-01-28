Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции по делу о госизмене, в которой обвиняют экс-президента Петра Порошенко на 11 февраля.

Об этом свидетельствует трансляция из здания суда.

Заседание перенесли на 11:00 11 февраля. Причина – Печерский суд Киева не успел вовремя передать материалы дела.