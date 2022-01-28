Создатель легендарного McLaren F1 представил свой новый суперкар

Знаменитый британский конструктор Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, представил свое новое детище. По словам создателя, это "лучший в мире суперкар категории GT", сообщает Обозреватель.

Британская компания Gordon Murray Automotive расширяет ассортимент своей продукции. К флагману модельной гаммы – суперкару Т.50 – добавится "младший брат", получивший обозначение Т.33.

Новинка разделила платформу с моделью T.50. Источник: GMA

Новинка разделила платформу с моделью T.50. Кроме того, оба суперкара используют атмосферный 3,9-литровый V12, созданный специалистами компании Cosworth. T.33 отличается иными распредвалами, а также новыми впускной и выпускной системами. Поэтому если T.50 имеет в своем арсенале 658 л.с. и способен раскручиваться до 11500 об/мин, то новинка обладает более скромным потенциалом – 615 л.с., а обороты ограничены на отметке 11100. При этом вес купе – всего 1090 кг, что является рекордно малым показателем в классе.

Сзади располагается атмосферный 3,9-литровый V12, созданный специалистами компании Cosworth. Источник: GMA

Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом" с подрулевыми переключателями, разработанные компанией Xtrac. Вся мощь мотора отправляется к задним колесам через дифференциал ограниченного трения. Подобно гоночным болидам, силовой агрегат T.33 является элементом силовой конструкции машины, а задняя подвеска монтируется непосредственно к корпусу трансмиссии.

Шасси представляет собой карбоновый несущий монокок, к которому крепятся карбоновые внешние панели кузова. Источник: GMA

Шасси представляет собой карбоновый несущий монокок, к которому крепятся карбоновые внешние панели кузова. Спереди и сзади установлена независимая подвеска с двойными рычагами, а обуздать новинку помогут карбоно-керамические тормозные механизмы Brembo. Спереди установлены 19-, а сзади – 20-дюймовые легкосплавные диски. Чтобы обеспечить полное ощущение от драйва на автомобиле установили гидроусилитель руля.

Вес купе – всего 1090 кг, что является рекордно малым показателем в классе. Источник: GMA

В салоне T.33 вы не найдете цифровых панелей и сенсорных кнопок, а главным прибором в этом суперкаре является расположенный над рулевой колонкой тахометр диаметром 120 мм. Для поклажи предусмотрели багажник в передней части кузова, а также два отделения в задних крыльях.

Главным прибором в этом суперкаре является расположенный над рулевой колонкой тахометр диаметром 120 мм. Источник: GMA

T.33 будет собираться на новом суперсовременном предприятии GMA в британском Сарри, инвестиции в создание которого составили $68 млн. Пока мануфактура еще находится в стадии строительства. Она включает офисные помещения, производственные цеха, отдел сервиса и даже собственный тестовый полигон.

Всего компания намерена изготовить лимитированную серию из 100 суперкаров Т.33, а первые покупатели смогут насладиться драйвом в начале 2024 года. Стоимость без налогов и сборов – $1,85 млн.