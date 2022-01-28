Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США

В Министерстве обороны анонсировали передачу Соединенными Штатами Америки военной помощи до 45 самолето-рейсов. Сейчас же Украина уже получила четыре таких самолета от американской стороны, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов) с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов" , - рассказали изданию в Минобороны.

По данным источника, указанная помощь включает средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и т. д.

"Правительствами балтийских государств (Эстонии, Латвии, Литвы) и Республики Польша приняты решения о предоставлении украинской стороне материально-технической помощи в 2022 году" , - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что такая же возможность рассматривается руководством других европейских государств, а именно: Албании, Нидерландов, Федеративной Республики Германия и Чешской Республики.

Сейчас же в Минобороны и ВСУ продолжается проработка потребностей и указанных предложений государств-партнеров.