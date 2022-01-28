Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на стороне России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России, сообщает РИА Новости.

"Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", — сказал он в своем обращении к народу и парламенту страны.

Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности между ключевыми странами, либо война.

Белорусский лидер добавил, что в случае нападения на Беларусь в страну войдут "сотни тысяч российских войск" .