РФ не хочет войн, но не позволит игнорировать свои интересы – Лавров

Россия не заинтересована в войне, но и не позволит пренебрегать своими интересами безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям в пятницу, сообщает ТАСС.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", – подчеркнул он.

Министр отметил, что пока переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены.

"Как вы знаете, американцы и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна по второстепенным вопросам", – пояснил Лавров.

Он уточнил, что эти "второстепенные вопросы" на определенных этапах имели большую важность. Речь, по словам главы МИД, идет о проблеме ракет средней и меньшей дальности, которая возникла после выхода США из Договора об их ликвидации (ДРСМД).

"Мы призывали их все-таки внять голосу разума, президент России потом направил свое послание всем членам ОБСЕ, где предложил присоединиться к нашему одностороннему мораторию при согласовании мер верификации. Это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения", – заметил Лавров.

Кроме того, по его словам, в ответных предложениях содержатся идеи, аналогичные ранее проигнорированной российский инициативе об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и боевых кораблей, ряд других мер деконфликтинга, деэскалации и мер доверия.

"Все это отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать. То есть конструктив, который содержится в этих предложениях, по сути, заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, хоть что-то, по-русски говоря. Но главное для нас – разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность", – подытожил министр.

Ответ на реакцию США

По словам министра, Россия готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Решение примет президент РФ Владимир Путин.

"Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума, президент уже об этом сказал: если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры", – напомнил министр.

Тогда Путин, отвечая на прямой вопрос, какими могут быть эти меры, сказал, что они могут быть "самыми разными" .