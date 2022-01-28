Лавров пригласил Зеленского в Россию для двустороннего диалога

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, Москва к этому готова, сообщает РИА Новости.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", - заявил он в интервью российским радиостанциям.

"Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском" , - добавил Лавров.

По мнению Лаврова, Россия не имеет отношения к Донбассу, поэтому вести переговоры Зеленскому нужно с лидерами так называемых "республик".