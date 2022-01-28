Порошенко обвинил Зеленского в срыве заседания суда

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко утверждает, что заседание по рассмотрению апелляций на меру пресечения сорвано по решению Офиса президента, сообщает Интерфакс-Украина.

"Офис президента дал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это заседания. Потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение", - сказал Порошенко в зале судебного заседания Киевского апелляционного суда.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский) испугался уровня политической поддержки и пошел ва-банк…. Он пытается ложью дискредитировать лидера оппозиции", - сказал Порошенко.

"Вы сегодня позорно сбежали из зала апелляционного суда. Вы думали судить меня, а народ сегодня судит вас и осудит", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Он подытожил:

"Им нечего сказать в открытом публичном судебном заседании. Они сегодня на аркане тянут прокуроров на судебное заседание…. Они хотели испугать нас, а испугались сами. Они хотели, чтобы мы играли роль в их дешевом сериале, а сами растерялись, потому что не знают, что делать".

Между тем, у здания Киевского апелляционного суда с утра пятницы проходит митинг в поддержку Порошенко, выступают народные депутаты от "Европейской солидарности", активисты.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство Порошенко в связи с тем, что в суд не поступили материалы уголовного дела.