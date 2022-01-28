Прибыль банковской системы за 2021 год побила рекорд

Прибыль украинской банковской системы в 2021 году увеличилась почти в два раза — до 77,5 млрд грн с 41,3 млрд грн в 2020 году, сообщает Новое время.

Об этом заявил сегодня, 28 января, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ».

"По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составила 77,5 млрд. Это рекордная прибыль за последние годы. И именно эти средства должны быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования в 2022 году" , — заявил он.

Шевченко добавил, что из-за такого состояния банковской системы НБУ не наблюдает резкого оттока депозитов, поэтому «у вкладчиков есть все основания продолжать доверять украинским банкам» .

По данным НБУ, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные на тот момент 58,4 млрд грн.

В январе-декабре 2021 года чистая прибыль украинских банков составила 65,73 млрд грн — на 51,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми прибыльными были ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.