Этот год может стать последним для пандемии – Ляшко

Человечество может преодолеть пандемию COVID-19, и 2022 год может стать для нее последним.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

"Вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19" , – заявил он.