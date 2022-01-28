Этот год может стать последним для пандемии – Ляшко
Человечество может преодолеть пандемию COVID-19, и 2022 год может стать для нее последним. Об этом, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.
"Вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19", – заявил он.
Также он отметил, что
"появление вакцин и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19".