РФ подумает над мерами предосторожности для своих дипломатов в Украине

Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его мнению, США "стали откровенно и цинично использовать Украину против России".

"Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные" , - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.