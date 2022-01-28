РФ подумает над мерами предосторожности для своих дипломатов в Украине
Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его мнению, США "стали откровенно и цинично использовать Украину против России".
"Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.
"Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил он.