Общегосударственного локдауна в Украине не будет – Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что общегосударственного локдауна в связи с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине не будет, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о вероятности введения локдауна, министр подчеркнул:

"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две "волны". И он тогда показал, что в первую "волну" 10 областей не заходили вообще в "красный" уровень эпидемической опасности, а осенью не зашли 6 областей".

Ляшко добавил, что, поскольку территория Украины большая, соответственно, распространение COVID-19, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения в разных регионах отличаются.

"Пока одна область в "красном" уровне эпидемической опасности, она может выйти, а другая - зайти" , - отметил он.