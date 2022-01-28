Общегосударственного локдауна в Украине не будет – Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что общегосударственного локдауна в связи с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине не будет, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос о вероятности введения локдауна, министр подчеркнул:
"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две "волны". И он тогда показал, что в первую "волну" 10 областей не заходили вообще в "красный" уровень эпидемической опасности, а осенью не зашли 6 областей".
Ляшко добавил, что, поскольку территория Украины большая, соответственно, распространение COVID-19, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения в разных регионах отличаются.
"Пока одна область в "красном" уровне эпидемической опасности, она может выйти, а другая - зайти", - отметил он.
"Поэтому общегосударственного локдауна не будет. И как озвучивал премьер-министр Украины в одном из своих вступительных слов на заседании правительства, мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине, для того, чтобы определить эту "золотую" середину: чтобы система здравоохранения не испытала коллапса и было как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", - подытожил Ляшко.