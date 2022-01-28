Россия не планирует вторжение в Украину – НАТО
В Североатлантическом альянсе (НАТО) признают, что Россия не планирует вторжение в Украину. Поскольку для вторжения требуется стянуть гораздо больше войск. Об этом, со ссылкой на европейские СМИ, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
"Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами, вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", – отметил источник издания в НАТО.
По его словам, у НАТО нет права на военное вмешательство, поскольку Украине не является членом альянса. Но все было бы по-другому, если бы любая из стран НАТО подверглась бы нападению.
"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", – подчеркнул источник.
Он также добавил, что Украина является партнером с повышенными возможностями, и это означает, что у НАТО есть определенные моральные обязательства, в том числе в отношении санкций против России на случай вторжения.