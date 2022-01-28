Без человека: робот провел уникальную операцию на свинье

В США робот провел операцию на мягких тканях свиньи без человека. В четырех экспериментах робот преуспел, сообщает УНИАН.

Разработанный группой исследователей Университета робот Smart Tissue Autonomous Robot, или STAR, успешно сделал сверхсложную операцию - соединение двух концов кишечника.

Это один из самых сложных этапов в желудочно-кишечной хирургии, требующий от хирурга наложения швов с высокой точностью и последовательностью. Даже малейшее дрожание рук или неправильно наложенный шов могут привести к катастрофическим последствиям для пациента.

"Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач. ... STAR провел операцию на четырех животных и дал значительно лучшие результаты, чем люди, которые выполняют ту же процедуру" , - говорит участник исследования Аксель Кригер.

У STAR новая система управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы человек.

Хамед Саиди, приглашенный научный сотрудник Университета Джона Хопкинса, сказал, что STAR - первая роботизированная система, которая планирует, адаптирует и выполняет хирургический план в мягких тканях с минимальным вмешательством человека.