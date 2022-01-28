Германия поставит Украине б/у каски – немецкий журналист

Германия предоставит Украине 5000 защитных касок, которые ранее использовались солдатами Бундесвера (вооруженных сил).

Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.

Он отметил, что Украина публично заявляла о необходимости 100 000 шлемов, но Министерство обороны ФРГ не указало конкретное количество при запросе в Бундесвер.

"Я также могу поделиться с вами тем, что все 5000 шлемов были использованы солдатами Бундесвера ранее" , – написал журналист.

Репке добавил, что эту информацию ему сообщили в Министерстве обороны Германии, а также подтвердили источники в Вооруженных силах Украины.