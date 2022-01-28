Цены на газ и нефть в 2022 году: НБУ ухудшил прогноз

Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов), свидетельствуют данные "Инфляционного отчета" Национального банка Украины (январь 2022 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно прогнозу, цены на газ в первом квартале 2022 года составят 1200 долларов 1 тысячу кубометров (ранее ожидалось 714 долларов). Во втором квартале цена составит 877 долларов, в третьем - 594, в четвертом - 755 долларов.

Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

Как отмечается в отчете, цены на природный газ в Европе достигли исторического рекорда из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Последнее было обусловлено низким уровнем запасов, отказом России поставлять сверх контрактных объемов и высокой конкуренцией со стороны стран Азии. Лишь стремительный рост импорта СПГ, прежде всего из США, несколько скорректировал цены в конце года.