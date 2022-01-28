SkyUp и МАУ начнут летать на остров Сардиния

Авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнут летать из Киева в итальянский город Ольбия на острове Сардиния, сообщает УНИАН.

Соответствующие разрешения перевозчики получили от Госавиаслужбы.

Определенная частота рейсов для обеих компаний - 2 рейса в неделю.

Права компании МАУ на выполнение рейсов начинают действовать с 1 февраля 2022 года, а компании SkyUp - с 21 мая 2022 года.

Напомним, авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".