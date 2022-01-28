СБУ опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе

Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе планировались теракты, их пытался организовать российский "агент". В качестве доказательства спецслужба опубликовала запись телефонных разговоров вероятных заказчика и исполнителя.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем.

В частности, речь идет о: изувечении памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса; поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС; по сотрудничеству с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета; по планированию серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части" , – заявили в Службе безопасности.

В настоящее время подозреваемый был заключен под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.