Во Львове подготовили план действий на случай нападения РФ
В мэрии Львова подготовили программу национального сопротивления на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Об этом, ссылаясь на сайт горсовета, сообщает УНИАН.
Местная власть разработала программу национального сопротивления, направленную на то, чтобы проводить просветительскую работу и обучение среди населения. Цель в том,
"чтобы люди умели защищать родную страну", отметил мэр города Андрей Садовый.
Программа предусматривает три ключевых аспекта:
- обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи;
- поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области;
- развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.
Программа рассчитана на 2022-2024 годы. На сессии городского совета ее рассмотрят через неделю. Какое финансирование потребуется для реализации программы, пока не сообщается.
Кроме этого, на территории Львова сформируют отдельную бригаду.
"Львов – город-миллионник, поэтому под моим руководством будем формировать отдельную бригаду, которая будет в составе территориальной обороны города Львова", – отметил подполковник Валерий Курко, командир территориальной обороны Львовщины.