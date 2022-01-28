Во Львове подготовили план действий на случай нападения РФ

В мэрии Львова подготовили программу национального сопротивления на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. ﻿Об этом, ссылаясь на сайт горсовета, сообщает УНИАН.

Местная власть разработала программу национального сопротивления, направленную на то, чтобы проводить просветительскую работу и обучение среди населения. Цель в том, "чтобы люди умели защищать родную страну" , отметил мэр города Андрей Садовый.

Программа предусматривает три ключевых аспекта:

обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи;

поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области;

развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. На сессии городского совета ее рассмотрят через неделю. Какое финансирование потребуется для реализации программы, пока не сообщается.

Кроме этого, на территории Львова сформируют отдельную бригаду.