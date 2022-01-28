Правительство Германии исключило поставки летального оружия в Украину

Поставка Германией летального оружия в Украину исключена в связи с позицией правительства ФРГ, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

"В принципе действует правило: в кризисные районы – нет [поставкам вооружений из Германии]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе в Украину", – сказал он.

По словам Хебештрайта, конфликт в Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, важно не впадать в "логику войны" .

"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что [этому конфликту] нет военного решения", – сказал он.

При этом, он снова заявил, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия.