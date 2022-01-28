В Броварах "заминировали" часть школ и ТЦ

В городе Бровары Киевской области поступило сообщение о "минировании" части школ и торговых центров.

Об этом сообщили в полиции области, пишет "Сегодня"﻿.

На данный момент кинологи и взрывотехники проводят проверку в учебных заведениях Броваров. Речь идет о более 5 школах, специалисты проверяют помещения по указанным адресам. На время проверок детей эвакуировали из помещений.

Также в сообщении анонима упоминалось о минировании ТЦ в Броварах. Эта информация проверяется правоохранителями.