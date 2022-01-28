Макрон и Путин провели телефонный розговор

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых главной темой был ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Об этом говорится в сообщении﻿ Кремля.

"В американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО" , – отметили в Кремле.

В ходе разговора обсудили также Украину. В частности, Путин акцентировал "важность неукоснительного выполнения" официальным Киевом Минских соглашений.

"С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате" , – говорится в сообщении.

Стороны также договорились продолжить российско-французский диалог по вопросам европейской безопасности.

В Елисейском дворце пока не опубликовали пресс-релиз о результатах телефонного разговора Макрона и Путина.