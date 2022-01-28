Во Львове загорелся мебельный склад

Во Львове горит мебельный склад на площади около 200 кв. м, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пожар возник на втором этаже двухэтажного складского здания по улице Волынской" , - информирует пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Они уточняют, что сообщение о пожаре поступило сегодня 14:05. О пострадавших пока не сообщается.

По данным Госслужбы, в помещении склада размещена мебель, площадь возгорания – около 200 метров квадратных. На месте работают 43 пожарника, привлечено 10 единиц техники.