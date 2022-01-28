Зеленский уволил глав трех киевских РГА

Президент Владимир Зеленский уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской районных госадминистраций в городе Киеве, сообщает Корреспондент.

Распоряжения опубликованы на сайте главы государства в пятницу, 28 января. Так, Ярослав Лагута уволен с должности главы Дарницкой РГА, Игорь Щербак - с должности главы Днепровской РГА и Олега Гаряга - с должности руководителя Шевченковской РГА.

Временное исполнение обязанностей председателя Дарницкой РГА возложено на Николая Калашника, председателя Днепровской РГА - на Павла Бабия, председателя Шевченковской РГА - на Александра Поповцева. В.о главы Подольской РГА назначен Сергей Коваленко.